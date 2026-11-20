La Zona Franca de Vigo ha enviado este viernes a la Xunta de Galicia el plan urbanístico que permitirá avanzar en la ampliación del Parque Empresarial de Balaídos, que ocupará una superficie de 244.422 metros cuadrados.

Este documento, denominado PEOSE (Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial), llega después de superar la primera fase del proyecto, correspondiente a la evaluación ambiental estratégica, y ahora queda pendiente de su aprobación inicial por parte del Gobierno gallego.

Según informan desde Zona Franca, dicho documento incorpora todas las aportaciones de los vecinos, entre ellas destaca una gran cubierta vegetal que cubrirá el vial en la zona de Roupeiro. Asimismo, contempla la creación de un nuevo pulmón verde abierto a la parroquia y a toda la ciudadanía, con más de 70.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a once campos de fútbol.

El Consorcio detalla que espacio contará también con amplias zonas de servicios para la ciudadanía, como parques infantiles, áreas recreativas y espacios para personas mayores. "El objetivo es crear nuevos espacios libres basados en la sostenibilidad y la equidad social, además de configurar una gran infraestructura verde conectada con diferentes áreas naturales", aseguran.

En este sentido, la propuesta urbanística también pone en valor el patrimonio arqueológico existente dentro del ámbito, como el petroglifo de Redondelo, los hórreos y el lavadero de Matamá.

Por otra parte, el proyecto contempla un nuevo espacio para empresas de aproximadamente 110.000 metros cuadrados. Con él, Zona Franca pretende reforzar el hub de la automoción para seguir impulsando el empleo tecnológico, un sector en el que Vigo es líder en España, y consolidar empresas clave para el desarrollo de proyectos estratégicos de la ciudad.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, considera que se trata de "un gran proyecto de ciudad" en el que se están cumpliendo las expectativas, tanto en dotaciones, equipamientos y colaboración con los vecinos como en la creación de nuevos espacios para el tejido empresarial.

Regades también ha agradecido las aportaciones vecinales realizadas durante los últimos meses y ha destacado que la ampliación permitirá seguir desarrollando el ecosistema de la nueva movilidad, en el que Vigo es un referente en el noroeste peninsular.