La caída de ramas bloquea los dos carriles de una rotonda de Vigo que da acceso a la VG-20 Cedida

El viento obliga a los conductores a bajarse del coche para despejar una rotonda de Vigo

El temporal ha dejado fuertes rachas de viento en Vigo, que han provocado varias incidencias en la ciudad. Una de ellas se ha registrado durante la mañana de este jueves en la rotonda de la avenida de Citroën, que da acceso a la VG-20.

Los conductores que circulaban por la zona se han llevado un buen susto al caer varias ramas de uno de los árboles situados en el interior de la glorieta sobre la calzada, bloqueando por completo el paso.

Los dos carriles han quedado intransitables y algunos conductores han tenido que bajarse de sus vehículos para intentar retirar el obstáculo.