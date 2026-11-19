Camarones vivos intervenidos por la Guardia Civil en un vivero ilegal de marisco en Cangas (Pontevedra). GC

Un vecino de Cangas (Pontevedra), denunciado por tener un vivero ilegal con nueve kilos de marisco vivo

La Guardia Civil ha denunciado a un vecino de Cangas (Pontevedra) de 53 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, por cometer diversas infracciones de la ley de pesca de Galicia, como responsable de un vivero ilegal de marisco.

Según ha podido saber Europa Press, la investigación se inició cuando agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Marín, localizaron una instalación artesanal destinada al mantenimiento de crustáceos vivos en las inmediaciones de Vilanova (Cangas), durante un dispositivo de vigilancia contra la pesca y el marisqueo furtivos.

Así, los guardias encontraron un cobertizo en cuyo interior había un depósito equipado con un sistema de oxigenación y renovación de agua, que contenía cuatro kilogramos de nécoras y cinco kilogramos de camarones vivos.

La persona responsable de la instalación, un varón de 53 años, con domicilio en Cangas y multitud de antecedentes policiales, no pudo acreditar la procedencia ni la trazabilidad del marisco y presentó documentación profesional náutico-pesquera caducada.

Además, en el lugar se localizaron diversos aparejos de pesca, material de pesca submarina y una embarcación que no tenía visible ningún número de matriculación.

Por todo ello, los agentes procedieron a la intervención de los nueve kilogramos de crustáceos, que fueron posteriormente devueltos al medio marino. Asimismo, formularon informe-denuncia por presuntas infracciones de la Ley de Pesca de Galicia, que fue remitido a la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia para su tramitación.

La Guardia Civil ha recordado que la normativa gallega contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre los 30 y los 300.000 euros, en función de la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas.