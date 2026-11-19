Indignación en el barrio vigués de Teis por el mal estado de la fábrica de pinturas: "Alguien podría morir"

El mal estado de la antigua fábrica de pinturas de Teis es un foco constante de descontento en el barrio. La propiedad, de 4.000 metros cuadrados, fue adquirida por el el gobierno nacionalista de Lois Pérez Castrillo en 2001 mediante una permuta. El importe económico de la operación ascendió a 330 millones de euros.

Sin embargo, pese al coste millonario, desde entonces, el inmueble permanece abandonado y en mal estado; un deterioro que se agrava con el tiempo. De hecho, el riesgo de desprendimiento de su chimenea llevó a, hace ya más de tres años, cerrar la Primera Travesía de Foxos.

Ahora, los vecinos denuncian el peligro que supone mantener la estructura en mal estado, con casquetes y elementos de la fachada continuamente desprendiéndose. Este pasado miércoles, el temporal provocó que varios escombros cayeran de la chimenea y golpearan el camino. Un vecino que pasaba por allí en el momento de lo ocurrido denuncia el riesgo que vive el barrio y la falta de "empatía" y atención por parte del Concello.

"Esto es un peligro para todos los vecinos, algún día podría pasar una desgracia. Si a alguien le cae en la cabeza podría morirse", insiste el vecino.