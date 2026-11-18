Caballero mantiene la reunión sobre la financiación del Mundial pese a la negativa de la Xunta y la Diputación

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantiene la reunión convocada para este viernes 20 de noviembre para abordar la financiación de la reforma de Balaídos de cara al Mundial de fútbol de 2030, pese a que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra le han comunicado que no acudirán en esa fecha.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor ha denunciado un nuevo "desplante" de ambas administraciones a la ciudad y las ha acusado de querer posponer el encuentro hasta después de las elecciones. "Un escándalo en contra de Vigo", ha censurado.

Caballero ha explicado que convocó a las cuatro partes implicadas en la financiación del proyecto: el Gobierno de España, la Xunta, la Diputación y el Concello. También estaba invitada a la reunión la presidenta y la directiva del Celta de Vigo. Según ha señalado, el Ejecutivo central ya ha confirmado su asistencia, mientras que las otras dos administraciones han rechazado la fecha propuesta.

El alcalde ha criticado especialmente este cambio de postura después de que, según su versión, la Diputación y el PP de Vigo hubiesen reclamado que la reunión se celebrase con urgencia. "Hicimos lo que nos pedía la Diputación", ha afirmado. "No quieren la reunión antes de las elecciones. Quieren que sea después porque no van a apoyar a Vigo", ha asegurado.

Financiación del Gobierno

Durante su intervención, el alcalde ha vuelto a reclamar la implicación económica del Gobierno de España en la remodelación de Balaídos para ampliar su capacidad hasta los 43.000 espectadores, una de las actuaciones necesarias para adaptar el estadio a las exigencias del Mundial.

"Yo estoy dispuesto a pedir que el Gobierno de España contribuya. De hecho, en el convenio que les enviamos dijimos que, si el Gobierno de España pagaba, bajábamos la cuota de lo que pagábamos cada uno de los tres", ha señalado.

El alcalde ha advertido de que los plazos son importantes porque la FIFA ya está visitando los estadios candidatos a albergar el Mundial de 2030 y podría desplazarse a Vigo en cualquier momento. Por ello, ha rechazado aplazar las conversaciones y ha insistido en que la reunión se celebrará este viernes, pese a las ausencias anunciadas.

"No hay problema de agenda que valga, que cambien la agenda", ha reclamado, antes de reiterar que mantendrá la convocatoria del día 20. "No hay nada más importante en Galicia en este momento que el Mundial 2030", ha asegurado.