Vecinos del barrio vigués de Lavadores han enviado una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para pedirle que "renuncie" al proyecto de interés autonómico (PIA) que pretende la construcción de cerca de 2.000 viviendas ya que, a su juicio, "amenaza la identidad y la supervivencia" de un barrio histórico de la ciudad.

En la misiva, firmada por más de mil vecinos y entregada esta tarde en la sede de la Xunta en Vigo, la Plataforma de Afectados por el PIA de Santa Cristina de Lavadores expresa su rechazo al plan, al considerar que la concentración de vivienda pública genera "zonas marginales".

Según ha podido saber Europa Press, también se oponen al PIA al suponer la expulsión de vecinos de sus casas, "en muchos casos personas mayores a las que el abandono de su hogar puede causar un gran sufrimiento y daños irreparables".

"El PIA de Santa Cristina de Lavadores amenaza la identidad y supervivencia de un barrio histórico de Vigo, que fue municipio hasta 1941, que mantiene un modo de vida singular, con la supervivencia de actividades agrícolas y estrechas relaciones tradicionales de vecinos", subrayan.

Por estas razones, solicitan al Ejecutivo gallego que renuncie al PIA para evitar la "destrucción" del barrio, la creación de un espacio "marginal" y el desalojo de vecinos.