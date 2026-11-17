Sindicalistas, vecinos y representantes políticos han participado este martes en la concentración de denuncia al ataque sufrido en la sede de UGT en Vigo el pasado 11 de noviembre, durante la manifestación en el marco de la huelga general por la vivienda. La cita ha contado con la presencia de su secretario general, Pepe Álvarez, que ha exigido respeto por las organizaciones sindicales.

El pasado 11 de noviembre, mientras se celebraba la manifestación unitaria en el marco de la huelga general, un artefacto explosivo estalló en la sede de UGT en Vigo, en la calle García Barbón. "Por suerte", en palabras de Álvarez, no hubo que lamentar ningún daño personal. Este martes aún estaban presentes las marcas del ataque en la entrada del edificio del sindicato.

El secretario general de UGT se ha trasladado a la ciudad olívica este martes para mostrar su solidaridad con la organización de Vigo y de Galicia. "Es un atentado terrorista sin lugar a dudas", ha afirmado Álvarez, que enmarca el ataque dentro de una campaña de acoso contra las organizaciones sindicales.

"Viene después de una larguísima campaña de acoso, de insulto, contra las organizaciones sindicales. Y yo quiero aprovechar para denunciarlo en Vigo. Esto de 'acabar con las organizaciones sindicales', ¿qué es?", ha cuestionado Álvarez, que considera que "estas frases inocentes que no lo son tanto" hay que denunciarlas.

Así, ha agradecido las muestras de apoyo de sindicatos y de los partidos políticos de izquierdas, frente al silencio de la Xunta de Galicia y del Partido Popular. "Estamos esperando que el presidente de la Xunta de Galicia tenga algún reconocimiento de lo que ha ocurrido en Vigo, que no es ninguna tontería", ha asegurado ante los medios de comunicación.

Tras esta intervención ante los micrófonos de la prensa, Álvarez ha subido junto a los representantes sindicales de UGT en Vigo y Galicia para ofrecer su solidaridad ante la decena de vecinos y sindicalistas concentrados en García Barbón. "Hoy, desde Galicia, desde Vigo, exijo respeto por las organizaciones sindicales", ha aseverado el líder sindical desde el balcón de la sede atacada.

Concentración en la sede de UGT Vigo S.P.

La concentración también ha contado con representación del Concello de Vigo y de miembros del PSdeG. Tanto el alcalde Abel Caballero como los candidatos socialistas por Congreso y Senado por la provincia de Pontevedra, Abel Losada y Carmela Silva, han atendido al acto y a los discursos de los dirigentes de UGT.