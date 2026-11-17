Convocan en Vigo una concentración contra la aporofobia y en apoyo a las personas sin hogar

Los colectivos sociales de Vigo mantienen su lucha tras la huelga general por la vivienda del pasado 11 de noviembre. Liderados por As Ninguéns, han convocado una concentración contra la aporofobia y en apoyo a las personas sin hogar de la ciudad.

La protesta colectiva tendrá lugar este viernes 20 de noviembre a las 18:30 horas. Tendrá lugar en la Praza do Migrante, número 3 de la Avenida de Castelao, donde se reunirán diferentes asociaciones de la ciudad como la Acampada pola Vivenda, Amnistía Internacional, CUT Vigo y As Ninguéns.

Estas entidades vuelven así a las calles para "rechazar públicamente la lacra de la aporofobia, también la institucional". Esta protesta es resultado de la falta de alternativas de Concello y Xunta para las personas sin hogar, en especial la decena que han dormido con los acampados en la Alameda de Plaza de Compostela.

"Protesta colectiva contra os discursos de odio e exclusión cara ás persoas empobrecidas sen fogar", han resumido en un post de Instagram las entidades convocantes.