Caballero pone lugar, hora y fecha para la reunión sobre la financiación de Vigo como sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto fecha y lugar para la reunión que tendrán que mantener Concello, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, delegación del Gobierno y Celta para definir la inversión para la obra de ampliación del estadio de Balaídos de cara a que sea uno de los elegidos por la FIFA como sede del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Caballero ha explicado que ayer, 16 de noviembre, remitió cuatro cartas a las diferentes administraciones proponiéndoles la reunión este viernes, 20 de noviembre, a las 11:00 horas en el estadio municipal de Balaídos.

Allí, el Gobierno municipal expondrá "en detalle todos los aspectos técnicos". "La conclusión es clara: estamos a tiempo y llegaremos perfectamente, porque ya estamos haciendo la obra con el traslado del colector", ha señalado el regidor, que ha reiterado la necesidad de concretar la financiación.

Desde el Concello proponen que se haga por tercios, sumando a Diputación y Xunta; la obra ascendería a un total de 86 millones, por lo que cada una de las administraciones debería aportar 7 millones al año los próximos cuatro.

Además, ha insistido en que el Gobierno central "no está contribuyendo a la construcción, reparación o mejora de ninguno de los estadios que estarán en el Mundial", por lo que tampoco lo hará en Balaídos.

"Los dos tienen que decidir si están o no están", ha sentenciado Caballero a modo de ultimátum a Xunta y Diputación.

Por último, el regidor ha avanzado que "calculan" que la visita de la FIFA a Vigo se produzca "en diciembre". "En este momento garantizamos que técnicamente cumplimos los requisitos de la FIFA y que estamos dentro del plazo. Por tanto, lo que hay que concretar es quién paga. Eso es lo que quiero que suceda este próximo viernes", ha sentenciado.