Vecinos de Vigo piden al Concello que aclare la situación de la licitación del parque canino de Barreiro

La Plataforma de Familias con Perros de Vigo, Barreiro Ladra, ha solicitado este lunes al Concello acceso al expediente de contratación del parque canino, así como exige información por escrito de la "situación real" de la licitación, suspendida desde octubre.

Desde Barreiro Ladra, han recordado que el pasado 24 de septiembre presentaron un recurso contra el acuerdo de la Xunta de Goberno Local del 4 de septiembre, en el que se planteaba la construcción de un nuevo parque canino en Barreiro. Ante la no respuesta municipal, se suspendió la licitación de acuerdo al artículo 117.3 de la Ley 39/2015.

La plataforma ha recalcado que es una suspensión cautelar, ya que no cancela el proyecto ni "resuelve el fondo del recurso". Por ello, han pedido al Concello que les informe por escrito del estado del recurso de reposición, "si hay resolución sobre la suspensión" y si la licitación sigue en vigor.

Además, Barreiro Ladra quiere conocer qué decisiones se han tomado tras la suspensión de la licitación y la oposición vecinal al proyecto. Por último, han exigido que se les facilite copia de los documentos del expediente que afecten a la situación actual. "Es una petición de transparencia", han subrayado.

La plataforma se ha hecho eco de las informaciones publicadas en medios que indican que el Concello revisará el proyecto del parque canino en Barreiro. Han asegurado que nadie se ha puesto en contacto con los vecinos para establecer un diálogo y elaborar una iniciativa de consenso.

"Barreiro necesita soluciones, no un conflicto permanente. Y esas soluciones deben construirse contando con quienes utilizan y viven diariamente el parque", ha indicado la Plataforma, que propone estudiar el uso compartido del parque por franjas horarias, con perros sin correa y "normas claras de convivencia, seguridad e higiene".

"En marzo de 2025 ya presentaron una alternativa de unos 2.200 m². Sus propuestas cuentan con el respaldo de las veterinarias especializadas en etología y comportamiento animal Xiana Costas Alonso y Noemí Graña Torralba", han recalcado, así como han pedido que los 168.786,58 euros previstos para el parque canino se queden en Barreiro y se destinen a mejoras para todo el vecindario.