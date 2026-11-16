El Puerto de Vigo inicia una campaña solidaria de recogida de alimentos, juguetes y ropa hasta Navidad

El Puerto de Vigo inicia su campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa para los vigueses que más lo necesitan. La acción solidaria arrancará el próximo viernes, día 20 de noviembre, y se extenderá hasta el 22 de diciembre.

La organización y el voluntariado de la campaña corren a cargo de la Policía Portuaria, que serán los encargados de repartir las cajas y los carteles entre las empresas colaboradoras, así como por las dependencias de la APV, y pasarán periódicamente a recoger las donaciones para clasificarlas, inventariarlas y almacenarlas hasta su entrega.

Los destinatarios de esta recogida serán el Banco de Alimentos de Vigo, la Casa Cuna-Hogar Santa Isabel, el comedor de la Esperanza (O Berbés), la Asociación Stop con su Campaña "Cada niño un juguete", la Federación de Asociaciones vecinales "Eduardo Chao", la Fundación de la Santa Cruz, Stella Maris y la campaña promovida por la viguesa Dolores Graña y su hija Rocío entre los ancianos de cuatro residencias de Vigo y Tui que no tienen familia.

Hasta el momento, se han sumado a la campaña lanzada desde la APV diversos organismos y empresas como la Xunta de Galicia en Vigo, Guardia Civil, Policía Nacional, Aduana, Capitanía Marítima, Comandancia Naval, Anfaco, Acopevi, Arvi, la Corporación de Prácticos, la Editorial Kalandraka, Estibadora Gallega, Flota Suardiaz, Grupo Botamavi, Kaleido Logistics, Liceo Marítimo de Bouzas, Pérez Torres Marítima, Progeco, el Real Club Náutico de Vigo, Serviport Noroeste CPE, Termavi, Termicar, el Club de Piragüismo Olívico, la Real Federación Gallega de Fútbol, Remolcanosa, Salvamento Marítimo, Transglobal, Mudanzas Organero, Partenón, la ferretería Punto Fijo y la Real Federación Gallega de Fútbol.

Cómo y qué donar

Las personas que quieran hacer llegar sus donaciones podrán hacerlo en las dependencias de los organismos y empresas participantes. En el caso concreto de la Autoridad Portuaria de Vigo, las cajas se ubicarán en su sede central, situada en la Plaza de la Estrella, así como en la nave de Talleres (Muelle del Arenal), en el Edificio de oficinas "Virxe do Carme" (Puerto Pesquero), y en los diferentes puestos de la Policía Portuaria.

Entre las donaciones, se invita a los vigueses a participar en la campaña con la donación de alimentos no perecederos, tales como precocinados (vegetales), infantiles (leches en polvo, cereales, potitos, conservas (de pescado, de carne, de verduras y de frutas), y otros alimentos como cereales (preferiblemente integrales), cremas de verduras, caldos en brick, lentejas, garbanzos, alubias, pastas, salsa tomate, leche entera, aceite de oliva, frutos secos (enteros y en crema), fruta desecada, harina, especias, puré de patatas, cacao, etc… En cuanto a los juguetes, se recogerán únicamente juguetes nuevos y usados en buen estado, además de ropa de bebé, infantil y de adulto y material escolar.