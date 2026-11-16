Caballero recurre la sentencia sobre el centro de asociacionismo en Vigo: "No es firme y vamos a ganar"

El conflicto entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia por los antiguos juzgados de la calle Lalín continúa abierto. El alcalde, Abel Caballero, ha confirmado este lunes que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la suspensión de la licencia urbanística para transformar el inmueble en un centro de asociacionismo.

Caballero ha rechazado que el fallo judicial suponga una victoria definitiva para el Gobierno gallego. "No es firme. Es una sentencia susceptible de recurso y ya lo interpusimos", ha señalado el regidor, que considera que el procedimiento todavía está lejos de resolverse.

El alcalde ha defendido, además, que la cuestión principal no es la licencia urbanística, sino la propiedad del inmueble. "Es una obviedad que el titular de la edificación es el Ayuntamiento de Vigo", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que el terreno figura inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello y no de la Xunta, por lo que entiende que el litigio "aún tiene mucho recorrido jurídico".

Caballero también ha criticado que el Ejecutivo autonómico dé por ganado el enfrentamiento judicial. "No, queda mucho recorrido y, es más, lo vamos a ganar porque de quién es el edificio, la titularidad de la edificación, no se discute, es nuestro", ha insistido.

La Xunta había proyectado la construcción de un centro de asociacionismo en las antiguas dependencias judiciales, una actuación que quedó paralizada después de que el Ayuntamiento suspendiese la licencia urbanística, decisión posteriormente anulada por el TSXG y ahora recurrida por el Concello.