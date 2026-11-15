Convocan una concentración en Vigo para urgir soluciones para las personas sin hogar de la acampada

La Acampada pola Vivenda de Vigo ha convocado una concentración frente al Concello para exigir alternativas habitacionales para las personas sin hogar que han dormido el último mes en la Alameda. Según han afirmado, el gobierno ofrece como única opción "albergues llenos y una lista de espera".

Este pasado viernes, los acampados enviaron un escrito para urgir a Concello de Vigo y Xunta de Galicia una alternativa para las más de diez personas que han pernoctado durante el último mes en la Alameda, ya que pretenden abandonar el histórico jardín vigués en los próximos días.

La desacampada supone que estas personas sin hogar quedarán sin el soporte que les han aportado los acampados desde el 12 de octubre. Por esta razón, han urgido a ambas administraciones soluciones. El Concello ya ha respondido a la petición, ofreciendo una opción que no agrada en la acampada.

"O Concello deu unha resposta inaceptable á petición de axuda para máis dunha decena de persoas que, tras a desacampada, quedan en situación de extrema vulnerabilidade na rúa ante o inverno nos próximos días", han afirmado en un comunicado enviado a la prensa.

Según la Acampada, la respuesta del Concello ha sido que "es una mala época", ya que los servicios sociales municipales están saturados estas semanas por la campaña 'Nadal Xuntos' y, por lo tanto, no tienen tiempo para atender a sus demandas.

"A única alternativa que se nos ofreceu foi acudir aos albergues da cidade, pero os tres albergues están completos, con excepción de «dúas prazas para mulleres no de Teis», e a única indicación que recibiron foi «anotarse nunha lista de espera»", han desvelado los acampados.

Concentración este lunes

Ante esta situación y la previsión de fuertes lluvias y bajada de temperaturas, los acampados han convocado una concentración para este lunes, 16 de noviembre. A las 11:00 horas se manifestarán frente a la sede del Concello, en Praza do Rei.

Los acampados exigirán al gobierno local que active las Axudas de Emerxencia Municipal y que garantice una "alternativa habitacional inmediata" para todas las personas afectadas. También demandarán a la Xunta de Galicia que asuma su responsabilidad y aporte una solución.

"Unha lista de espera non é un teito, e unha campaña de Nadal non pode servir de escusa para deixar xente na rúa en pleno temporal", han afirmado en la nota de prensa, en la que también han hecho un llamamiento a la ciudadanía, colectivos y medios de comunicación para que acudan a la concentración.

"Es rotundamente falso"

La concelleira de Política Social, Patricia Rodríguez, ha respondido de inmediato a las acusaciones de la Acampada, afirmando que "es rotundamente falso" que no se hayan atendido sus demandas. "Tenemos un programa de acceso a la vivienda en el mercado libre con intermediación social y se van a buscar soluciones personalizadas para cada uno de los perfiles", ha asegurado, recordando que estas personas deben acudir a una trabajadora social.

Sobre la comunicación de la Acampada, ha explicado que "una persona que se erigió o se autoproclamó portavoz de la acampada escribió un correo electrónico al Ayuntamiento. En la misma mañana obtuvo respuesta diciéndoles que se pusieran en contacto con los servicios sociales, que montábamos un dispositivo de emergencia para que una trabajadora social atendiera a las 8 o 10 personas que referían".