Vigo inaugura la "mejor Navidad del mundo": "Lo siento Nueva York, es el momento de Vigo"

La espera ha terminado. Pese a las previsiones de lluvia, Vigo ha cumplido y ha pulsado este sábado el botón que da inicio a la Navidad en todo el mundo, durante un acto multitudinario y protagonizado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. "Vigo inventó la Navidad del siglo XXI", afirmó el regidor.

Una marea de personas ha inundado Porta do Sol desde las 18:00 horas para disfrutar del gran encendido del alumbrado navideño de Vigo en primera fila. Sobre 7.000 personas han asistido a uno de los eventos más mediáticos de la ciudad olívica y de Galicia.

Uno de ellos ha sido José Raúl, que explica a Treintayseis que no es su primera vez en las vallas que separan el público de la prensa. “Gracias a Dios llevamos varios años, aunque llueva, relampaguee o nieve”, bromea, mientras baila al son de la música de Porta do Sol.

A José Raúl, que lleva desde las 15:00 horas esperando para disfrutar del encendido del alumbrado navideño, le gusta “la convivencia, la hermandad y el amor al prójimo” que le transmiten estas fechas. Concuerdan sus jóvenes vecinos de esta tarde de sábado, que también se echaron a correr a las 18:00 horas para alcanzar la primera fila.

La música fue el gran entretenimiento hasta que el alcalde y su equipo de gobierno aparecieron frente al gran árbol de Navidad. Tras la clásica cuenta atrás en inglés, castellano y galego, Caballero ha pulsado el botón rojo y ha dado inicio a la "mejor Navidad del mundo".

Alrededor de 13 millones de luces se encendieron de forma simultánea por toda la ciudad, así como el Cíes Market y la noria —ubicados este 2026 sobre el centro comercial Vialia—. Este año, el Concello ha iluminado 500 calles y plazas, unas 40 más que en la edición anterior.

Disney, la gran novedad

La decoración incluirá alrededor de 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles iluminados y 1.500 arcos, además de grandes estructuras transitables y varios recorridos luminosos. Entre las novedades destaca la caja de regalo de Gran Vía, que crece hasta alcanzar los 18 metros de altura, con nueve metros de ancho, 15 de profundidad y 81.000 luces capaces de ofrecer diferentes combinaciones de colores.

Ahora bien, la gran novedad es la colaboración con Disney+. La compañía internacional ha calentado la cuenta atrás del encendido con un impresionante desfile por García Barbón, en la que los grandes personajes de Pixar, Marvel o Star Wars han contagiado la ilusión de la Navidad a todos los asistentes. Además, Disney ha instalado en Policarpo Sanz una experiencia inmersiva única y exclusiva para la ciudad olívica.

Cabe recordar que la iluminación se encenderá diariamente a las 18:00 horas y se apagará a la 01:00 horas de domingo a miércoles. De jueves a sábado y las vísperas de festivos, permanecerá encendida hasta las 03:00 horas, mientras que las noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como las del 1, 5 y 6 de enero, la iluminación estará encendida de forma ininterrumpida hasta el amanecer.

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