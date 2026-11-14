Vigo aprobará sus presupuestos municipales de 2027 este lunes: más gasto, deuda cero e iguales impuestos

Pese al inicio de la Navidad, la actualidad política continúa en Vigo. El alcalde Abel Caballero ha avanzado este sábado que su gobierno llevará al pleno de este lunes la aprobación inicial de los presupuestos municipales para el año 2027.

Así lo ha confirmado en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que las cuentas olívicas crecerán hasta los 365.058.205 euros, es decir, 14 millones más que en el ejercicio anterior.

"Por tanto, seguimos aumentando el gasto en la ciudad para seguir mejorándola y para tener mejores calles y todo mejor", ha afirmado el regidor socialista, que ha recalcado que el Concello de Vigo tiene "deuda cero". "No nos endeudamos", ha recalcado.

Esta situación, ha explicado, facilita a que el gobierno local mantenga la presión fiscal de cara al año próximo. "Tenemos la presión fiscal más baja de toda Galicia. No hay incremento de impuestos este año y, como la inflación está en el 5%, significa que en términos reales bajan un 5% los impuestos", ha asegurado.

En cuanto a las inversiones, la corporación local destinará un total de 40 millones de euros, duplicando "lo que el Estado considera óptimo". Además, ha subrayado que, sumando los remanentes de este año, la inversión se situará en los 130 millones de euros.