La acampada por la vivienda de Vigo prepara su mudanza a los barrios: "A loita non remata na Alameda!"

Tras la huelga general del pasado 11 de noviembre, la lucha por una vivienda digna de Pontevedra comienza a abandonar las tiendas de campaña para mudarse a los barrios de las dos principales ciudades de la provincia. La acampada de la Boa Vila ya ha desacampado y Vigo comenzará su traslado este domingo 15 de noviembre.

Así lo ha recordado la propia Acampada por la Vivienda de Vigo a través de sus redes sociales, recordando que "a loita non remata na Alameda!". "Acampar nunca foi un fin, senón un medio. Ao igual que a folga xeral. Continuaremos a actividade como o colectivo asambleario organizado que xa somos para loitar pola vivenda", han afirmado.

La acampada se instaló en la Alameda el pasado 12 de octubre. Desde entonces, centenares de personas han participado en sus asambleas, aportado comida y útiles, y dormido en las más de 70 tiendas que aún dominan parte de Plaza Compostela. Durante este tiempo, según los acampados, se generaron vínculos, amistades y despertó un "activismo adormecido".

Los acampados han asegurado que continuarán trabajando por una vivienda digna y que la lucha se traslada ahora a los barrios, centros sociales, asociaciones y a las calles. "Na nosa cidade hai un tecido asociativo con moita forza co que imos seguir traballando e que queremos reforzar coa nosa presenza e participación", han explicado.

En este sentido, mantendrán su apoyo a las personas en situación de sinhogarismo o en riesgo de exclusión social, "intentando suplir funcións que as diferentes administracións deberían estar cumprindo na cidade". También seguirán en diálogo con Juan Carollo, acampado en Praza do Rei y en huelga de hambre hasta que Xunta y Concello impulsen una Mesa Social.

Los acampados comenzarán a recoger este domingo, 15 de noviembre. Han avanzado que no será tarea sencilla, por lo que animan a los ciudadanos a colaborar en la desacampada. Eso sí, durante la semana que viene mantendrán su actividad en la Alameda hasta que se retire definitivamente el campamento.

Acampada de Pontevedra

Acampada de Pontevedra Europa Press

Mientras Vigo prepara su desacampada, la acampada por el derecho a la vivienda de Pontevedra ya ha retirado sus tiendas tras cinco semanas en la Alameda de la capital provincial. Según han explicado desde la propia acampada, esta decisión marca el cierre de esta primera etapa de movilizaciones, pero no el final de las reivindicaciones del colectivo.

Los participantes iniciaron el desmontaje del campamento este jueves, 12 de noviembre, después de la huelga general celebrada el día anterior, en la que el movimiento tuvo una participación destacada, especialmente en la manifestación multitudinaria convocada por la noche por el Colectivo Pola Vivenda de Pontevedra.

La acampada llegó a reunir más de una treintena de tiendas de campaña, que desaparecieron este viernes según Europa Press. Del campamento, únicamente permanecía instalada una gran lona azul sujeta a los árboles, que había servido de protección frente a la lluvia durante las jornadas de acampada.

El colectivo ha explicado que la retirada responde a un cambio de estrategia para llevar sus reivindicaciones a otros puntos de la ciudad. Así, sus integrantes pretenden trasladar las asambleas y las actividades a los diferentes barrios de Pontevedra, con el objetivo de ampliar la participación vecinal y mantener activa la movilización social en defensa del derecho a la vivienda.

Coincidiendo con el desmontaje, los organizadores han pedido a las personas que cedieron tiendas de campaña y otros materiales para la iniciativa que acudan a recogerlos. Por su parte, las donaciones que no sean reclamadas se entregarán a entidades sociales de la ciudad que colaboraron con el movimiento durante estas semanas, entre ellas la asociación Boa Vida.