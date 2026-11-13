El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, viajará a Vigo este lunes para condenar el ataque sufrido

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participará este lunes en Vigo en una concentración en condena al ataque sufrido en la sede viguesa del sindicato. El miércoles, coincidiendo con la jornada de huelga general, un artefacto explosivo estalló frente a este edificio situado en la calle García Barbón.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, la protesta se llevará a cabo a partir de las 17.30 horas a las puertas de las instalaciones sindicales, como símbolo de repulsa después de que dos individuos lanzasen un artefacto explosivo contra el inmueble.

Para UGT, como relata Europa Press, se trata de un ataque claro a la libertad sindical y fue un "mal broche para una jornada de huelga que contó con un amplio seguimiento y que transcurrió dentro de la normalidad en toda Galicia".

Cabe recordar que la Policía Nacional se encuentra investigando el ataque a la sede de UGT. Nada más suceder la explosión, se desplazaron hasta García Barbón los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax).