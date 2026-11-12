Vigo reunirá a referentes del feminismo, el cine y la comunicación para abordar la violencia machista digital

El Concello de Vigo reunirá los próximos 23 y 24 de noviembre a destacadas profesionales del ámbito cultural, político y de la comunicación para reflexionar sobre la violencia machista en los entornos digitales.

Las jornadas, que llevan por título Ocupar a palabra, habitar as redes, forman parte de la programación municipal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La teniente de alcalde, Carmela Silva, ha presentado este jueves el encuentro, que abordará el acoso que sufren las mujeres en las redes sociales, la violencia contra aquellas que tienen presencia pública y el papel de determinadas plataformas digitales en la explotación del cuerpo femenino.

"Queremos denunciar y reflexionar sobre la violencia digital que padecemos las mujeres, tanto en las redes como en las plataformas", ha explicado Silva, quien ha advertido de que estas conductas afectan a mujeres de todas las edades, especialmente a las jóvenes y a quienes desarrollan una actividad política o pública.

La responsable municipal ha reclamado una mayor implicación institucional para combatir estas prácticas. "Exigimos que todas las administraciones se comprometan a regular estos espacios para que dejen de ser lugares de violencia contra las mujeres", ha señalado.

Feminismo y cultura

Las jornadas contarán con la participación de Aida dos Santos, escritora, politóloga e investigadora social, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2026 por su obra Hijas del hormigón, centrada en las desigualdades de clase y género en las periferias españolas.

También intervendrán la productora y directora gallega Chelo Loureiro, reconocida con varios premios Goya y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; la cineasta y guionista Inés París; y la comunicadora y divulgadora feminista Sindy Takanashi.

A ellas se sumarán Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres, y Pilar Velasco, periodista especializada en información política e investigación. Además, participará de forma telemática Yamila González Ferrer, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Silva ha destacado la trayectoria de las participantes y ha defendido la necesidad de generar espacios de reflexión y propuestas para combatir una violencia que, según ha denunciado, busca expulsar a las mujeres de los espacios digitales o convertirlas en mercancía.

Inscripciones

Las jornadas se celebrarán en la sala de conferencias del Centro Social Afundación, situada en el número 26 de la calle Policarpo Sanz.

El programa comenzará el lunes 23 de noviembre a las 16:30 horas y se prolongará hasta las 19:45 horas. El martes 24 arrancará a la misma hora y concluirá a las 20:15 horas, según los horarios anunciados este jueves por la teniente de alcalde.

Las inscripciones se abren este 12 de noviembre, y Silva ha animado a toda la ciudadanía a participar en una iniciativa dirigida tanto a mujeres como a hombres.

El encuentro se enmarca en la programación municipal del 25N, que este año presta especial atención al negacionismo de la violencia machista y a las agresiones en el ámbito digital.

El calendario incluye también propuestas culturales, actividades educativas y la manifestación convocada para el 25 de noviembre a las 20:00 horas, con salida desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz.