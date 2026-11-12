Vigo retoma el concurso para la estatua de Iago Aspas: el diseño ganador se conocerá el 18 de noviembre

El Concello de Vigo retomará el concurso para elegir el diseño de la escultura dedicada a Iago Aspas después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL) haya desestimado el recurso presentado por uno de los participantes excluidos del procedimiento.

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que el próximo 18 de noviembre se abrirán los sobres con la identidad de los tres premiados.

Según ha explicado, el Concello ya ha recibido la resolución del tribunal, que avala la exclusión del participante por incumplir las normas de anonimato establecidas en las bases del concurso.

"El recurrente incumplió la exigencia legal de guardar el anonimato total y, por tanto, desestima su recurso", ha señalado Caballero, que ha celebrado que la resolución dé la razón al gobierno municipal y permita continuar con el procedimiento.

El concurso había quedado suspendido temporalmente el pasado 21 de octubre, después de que uno de los aspirantes excluidos presentase un recurso especial en materia de contratación. El Concello decidió entonces paralizar la tramitación para evitar posibles irregularidades y garantizar la seguridad jurídica del proceso.

Inversión de 300.000 euros

Con el recurso resuelto, el próximo miércoles 18 de noviembre se conocerán los nombres de los tres premiados. El ganador recibirá 9.000 euros y será el encargado de realizar la escultura, mientras que el segundo y tercer clasificado obtendrán 4.000 y 2.000 euros, respectivamente.

El concurso, convocado el pasado agosto, contempla una inversión municipal de casi 300.000 euros, de los cuales 200.000 se destinan a la ejecución de la obra, 80.000 al transporte y otros gastos derivados y 15.000 a los premios.

La escultura se realizará en fundición de bronce artístico, con cobre y estaño, y tendrá una altura de 1,76 metros, exactamente la misma que Iago Aspas. Su ubicación será el exterior del estadio de Balaídos, en la confluencia entre las gradas de Marcador Centenario y Tribuna.

El artista seleccionado dispondrá de tres meses desde la formalización del contrato para ejecutar la obra. Aunque la previsión municipal inicial era instalarla entre marzo y abril de 2027, habrá que ver cómo afecta la paralización del concurso a estos plazos.