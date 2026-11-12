Vigo da el pistoletazo de salida a la campaña del 29N con llamamientos a la movilización de PSOE y BNG

Vigo ha sido la ciudad elegida por el PSdeG y el BNG para dar el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ambas formaciones han celebrado este jueves sus respectivos actos de apertura, en los que han apelado a la movilización del electorado y han presentado sus principales reivindicaciones de cara a una cita electoral marcada por el debate sobre la vivienda, los derechos sociales y el futuro político del país.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha realizado un llamamiento a la movilización y a concentrar el voto progresista en el Partido Socialista. "Lo único que separa avanzar de retroceder es el voto", ha advertido durante su comparecencia en la sede socialista viguesa.

Besteiro ha estado acompañado por los candidatos del PSOE de Pontevedra al Congreso y al Senado, Abel Losada y Carmela Silva, así como por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El dirigente gallego ha asegurado que los socialistas afrontan la campaña con "muchas ganas de ganar" y ha insistido en que el 29N no solo se decide quién gobernará España, sino también el modelo de país.

En este sentido, ha hecho referencia a las movilizaciones celebradas este miércoles en Galicia para defender la necesidad de mejorar los salarios, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar unos servicios públicos de calidad. "No basta con que crezca la economía. El progreso tiene que llegar a la vida de la gente", ha defendido.

El líder del PSdeG ha avanzado que su partido centrará la campaña en propuestas de vivienda pública, mejores salarios, pensiones dignas e igualdad, al tiempo que reivindicará los avances conseguidos durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Frente a ello, ha criticado "el insulto y la motosierra de Feijóo y Abascal", a quienes acusa de querer debilitar los derechos laborales y sociales. Por este motivo, ha insistido en la importancia de movilizar al electorado progresista: "Cada voto cuenta y cada escaño cuenta", ha concluido.

Feijóo, adversario de Vigo

Por su parte, Caballero ha reivindicado las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en Vigo, destacando los PERTE de automoción y naval, los proyectos de Vigo Vertical y las actuaciones previstas en infraestructuras como la autovía en túnel a O Porriño, la salida sur ferroviaria y la conexión de alta velocidad por Cerdedo.

El alcalde ha contrapuesto este apoyo a la gestión de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, a quien ha calificado como el "principal adversario de Vigo". "Pedro Sánchez fue el mejor presidente del Gobierno para Vigo y el que más recursos aportó a nuestra ciudad", ha asegurado, defendiendo la continuidad de las políticas socialistas.

El BNG apela al voto gallego

Arranque de campaña del BNG. BNG

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a trasladar a las urnas la movilización ciudadana registrada durante la huelga general del miércoles, durante el mitin de apertura de campaña celebrado en el Auditorio Mar de Vigo junto a la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva.

"Esta esperanza no puede quedarse en las calles, tiene que llegar también a las urnas el 29N con un apoyo histórico al BNG", ha defendido Pontón, quien ha reivindicado la necesidad de que Galicia tenga voz propia y mayor peso político en Madrid para conseguir más inversiones, mejores infraestructuras y financiación para los servicios públicos.

La líder nacionalista ha criticado las políticas de vivienda del PP en Galicia y ha acusado a los populares de responder con insultos a las movilizaciones sociales. También ha cuestionado el centralismo económico y político, asegurando que Galicia ha perdido peso industrial, económico y demográfico frente a Madrid durante las últimas décadas.

Pontón ha insistido en la necesidad de concentrar el voto gallego en el BNG frente al bipartidismo, al que acusa de relegar los intereses de Galicia. "Si queremos cambiar estas prioridades, tenemos que unir en el BNG todo el voto rebelde e inconformista", ha concluido, apelando a quienes buscan avanzar en derechos sociales y mejorar las condiciones de vida.

"Hagamos que Galicia cuente"

La cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, ha llamado a trasladar a las urnas la movilización registrada durante la huelga general del miércoles. "La política tiene que dar respuesta a los problemas que ahogan a las mayorías sociales", ha defendido, reivindicando propuestas para garantizar empleos estables, salarios dignos, vivienda asequible, pensiones y servicios públicos de calidad.

También ha criticado los ataques del PP al uso del gallego en el Congreso y ha asegurado que su formación defenderá la lengua y los intereses de Galicia en Madrid.

La candidata nacionalista también ha reclamado una tarifa eléctrica gallega, límites a los precios de la energía y los combustibles e impuestos a las grandes eléctricas, criticando los beneficios de compañías como Repsol frente al encarecimiento de la vida.

Da Silva ha pedido romper con el bipartidismo y concentrar el voto en el BNG para conseguir una mayor representación de Galicia en el Congreso. "Hagamos que Galicia cuente", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha llamado a trasladar a las urnas la movilización de la huelga general del miércoles y ha defendido que una mayor representación del Bloque en Madrid permitiría avanzar en vivienda, salarios y derechos laborales. Además, ha destacado el peso electoral de Vigo y ha apelado a conseguir un resultado histórico para el BNG el próximo 29N.