Tres menores se hacen pasar por una niña de 14 años y logran que detengan a un hombre de Mos (Pontevedra)

La Guardia Civil de Vigo ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de Mos, por mantener conversaciones de carácter sexual con un perfil de redes sociales que simulaba pertenecer a una niña de 14 años y organizar un encuentro presencial en Gondomar con la intención de mantener relaciones sexuales.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando tres menores crearon un perfil falso haciéndose pasar por una niña de 14 años y comenzaron a intercambiar mensajes con el ahora investigado. Según la Guardia Civil, durante las conversaciones el hombre llegó a enviar fotografías de su cuerpo desnudo y propuso una cita en un parque de Gondomar.

Una de las menores acudió al lugar acordado para hacerse pasar por la interlocutora. Cuando el hombre se presentó, varios jóvenes salieron de distintos puntos del parque para recriminarle su comportamiento, lo que provocó un altercado que motivó la intervención de una patrulla de la Guardia Civil, alertada por un vecino.

Los agentes identificaron a los implicados y localizaron en el vehículo del sospechoso diversos objetos, entre ellos preservativos y vaselina, que fueron incorporados a la investigación.

Registro de su domicilio

Tras las primeras diligencias y a petición de la Fiscalía, el juzgado autorizó la entrada y registro del domicilio del investigado. La actuación se llevó a cabo este miércoles, 11 de noviembre, en el marco de la denominada Operación Vasilum, durante la cual los agentes detuvieron al hombre e intervinieron teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y memorias USB.

El detenido pasó ese mismo día a disposición de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que decretó su puesta en libertad mientras continúa investigado por presuntos delitos relacionados con el contacto sexual con menores de 16 años a través de internet (grooming), exhibicionismo y provocación sexual.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y analizará los dispositivos intervenidos para determinar el alcance de los hechos y comprobar si existen otras posibles víctimas.