Detenida en Vigo una mujer vinculada a una red que estafó más de un millón de euros a 130 personas

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas, una de ellas en Vigo, en una operación contra una organización criminal que logró estafar más de 1,14 millones de euros a 130 víctimas haciéndose pasar por los departamentos de seguridad de distintas entidades bancarias.

En Vigo, agentes de la UDEF de la Comisaría de Vigo-Redondela arrestaron a una mujer que presuntamente formaba parte de los niveles inferiores de la organización. Se le atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La red enviaba mensajes SMS masivos, dirigidos especialmente a mujeres mayores de 65 años, en los que alertaba de supuestas transferencias fraudulentas. Los mensajes aparentaban proceder de las entidades bancarias e incluían un teléfono o una página web para resolver la incidencia.

De esta manera, los delincuentes conseguían que las víctimas realizasen transferencias con el pretexto de proteger sus ahorros.

Hasta 45.000 euros por víctima

La organización estaba integrada principalmente por jóvenes con conocimientos informáticos y del funcionamiento bancario. También captaba a personas vulnerables a través de redes sociales para abrir cuentas destinadas a recibir y mover el dinero estafado.

En algunos casos, los delincuentes consiguieron sustraer más de 45.000 euros a una sola víctima. Además, cuando los afectados descubrían el engaño, recibían amenazas en las que se hacía referencia a sus datos personales y domicilios para disuadirlos de presentar una denuncia.

Entre los métodos empleados figuraba el denominado relay attack, una técnica que permite utilizar fraudulentamente tarjetas bancarias mediante la tecnología NFC y aplicaciones falsas instaladas en los teléfonos de las víctimas.

La operación, que incluyó registros en Madrid y Cádiz, ha permitido esclarecer 134 hechos delictivos. Además de los 43 arrestados, otras 13 personas han declarado como investigadas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Policía Nacional recomienda desconfiar de cualquier mensaje o llamada que solicite realizar transferencias para proteger una cuenta bancaria y contactar siempre directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.