Accidente laboral: muere un trabajador en Ponteareas (Pontevedra) tras volcar una carretilla

Una noticia interrumpió el normal desarrollo de la huelga general por la vivienda de este 11N. El 112 Galicia informó entonces que un trabajador falleció este martes tras volcar la carretilla que manejaba en un polígono de Ponteareas (Pontevedra).

Según ha informado Europa Press, el hombre fue localizado alrededor de las 20:00 horas por otros trabajadores de la empresa, que fueron los que dieron la voz de alarma y avisaron al servicio de emergencias.

Se encontraban en unas instalaciones ubicadas en Penavella, en el municipio de Ponteareas, adonde acudieron los equipos de emergencias. Al lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos-GES de Ponteareas, Protección Civil de la localidad y los agentes de la Policía Local y Guardia Civil.

Con todo, nada se pudo hacer por la vida del trabajador quien, a la llegada de los equipos de rescate, había entrado ya en parada cardiorrespiratoria.