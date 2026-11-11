Primeras horas de la huelga general en Vigo: piquetes informativos y apertura de negocios en Príncipe

El escaparate de una tienda de Urzaiz con pegatinas de la huelga general. Treintayseis

Las primeras horas de la huelga general por la vivienda convocada para este miércoles 11 de noviembre se está desarrollando sin incidentes en Vigo, con diferente acogida según el sector.

Desde las 21:30 horas de ayer, martes, los piquetes informativos de los sindicatos se distribuyeron por las empresas, fábricas y polígonos industriales de la ciudad, como Stellantis.

A partir de las 00:00 horas, los piquetes del sindicato CIG se comenzaron a movilizar por el centro de la ciudad para, a las 03:00 horas, presentarse en el puerto, la lonja y el mercado de fruta.

A las 05:30 horas, se han desplazado hasta las estaciones de buses urbanos e interurbanos; en Vitrasa, han salido a primera hora alrededor del 30% de las líneas como servicios mínimos.

En la Avenida de Beiramar, los astilleros han arrancado la jornada sin actividad y con un piquete informativo en los Astilleros Ría de Vigo, antiguo Hijos de Barreras. Según ha podido saber Treintayseis, desde CIG mostraban su satisfacción por el seguimiento mayor del que esperaban, con los sectores navales y de la automoción prácticamente parados.

En el centro comercial Vialia Vigo, las estaciones de tren y autobús mostraban poca actividad, mientras que las cafeterías y el Alcampo abrieron desde primera hora. En principio, la actividad de Vialia será normal.

A las 10:00 horas han abierto las tiendas de Príncipe sin incidencias, a la espera de que puedan recorrer la peatonal de la ciudad los piquetes con el paso de las horas. En el centro de la ciudad, la presencia policial es constante. En Gran Vía, un grupo de piquetes han recorrido la avenida y han cortado momentáneamente el tráfico.

La primera manifestación del día, convocada por UGT y CC.OO., arrancará a las 11:30 horas desde Vía Norte. Estarán presentes la secretaria xeral del S.N de CC.OO, Amelia Pérez, y el secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros; el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y la portavoz parlamentaria de Sumar y candidata, Verónica Barbero.