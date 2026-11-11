Miles de personas desbordan Vigo por la vivienda al grito de "Menos luces e máis vivenda"

Miles de personas han vuelto a salir a las calles de Vigo por tercera vez este miércoles, 11 de noviembre, para reclamar el derecho a una vivienda digna.

La última manifestación de la jornada de huelga general ha congregado a una multitud que, de nuevo con la lluvia sin parar de caer, ha recorrido el centro de la ciudad al grito de "Menos luces e máis vivenda", "Violencia es no llegar a fin de mes" y "Non, non, non á especulación".

La movilización unitaria, convocada a las 18:00 horas desde Plaza de España, ha reunido a los sindicatos y a numerosos colectivos sociales vinculados a la Alianza pola Vivenda de Vigo. La marcha ha descendido por Gran Vía hasta Urzaiz, para continuar por Colón y finalizar en la Alameda, en la calle Concepción Arenal.

La elevada participación ha sido una de las imágenes más destacadas de la tarde. Una hora después de la salida de la cabecera, todavía quedaban manifestantes abandonando Plaza de España, mientras los primeros participantes ya habían alcanzado las inmediaciones de la Alameda.

Una multitudinaria columna de paraguas ha ocupado buena parte del centro de Vigo durante prácticamente dos horas, en una movilización cuya asistencia todavía no ha sido cuantificada oficialmente, pero que se contará por miles.

"Zona tensionada"

Las reivindicaciones relacionadas con el acceso a la vivienda han protagonizado buena parte de los cánticos, varios de ellos dirigidos expresamente al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Abel, declara zona tensionada" y "Vigo también es zona tensionada" han sido algunas de las consignas coreadas por los asistentes, que han reclamado medidas para frenar el encarecimiento de los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda asequible.

La Navidad viguesa tampoco ha escapado a las reivindicaciones. El cántico "Menos luces e máis vivenda" ha vuelto a escucharse durante el recorrido y ha estado presente en las pancartas de los muchos vigueses que se han dado cita en la concentración.

Tensión en la Alameda

La movilización también ha dejado algunos episodios de tensión. Durante la marcha se han lanzado petardos y, ya en las inmediaciones de la Alameda, un grupo de manifestantes ha obligado a cerrar la cervecería La Tita, uno de los establecimientos de hostelería situados en la zona y que se mantenía abierto a pesar de la llegada de la multitud.

Estos incidentes han tenido lugar en el transcurso de una convocatoria que ha llenado las calles de Vigo y ha puesto el broche a una intensa jornada de protestas por el derecho a la vivienda y contra el encarecimiento de la vida.

La manifestación de la tarde ha llegado después de las dos grandes movilizaciones celebradas por la mañana. La primera, convocada por UGT y CC.OO., ha partido a las 11:30 horas de Vía Norte, mientras que la CIG ha iniciado su recorrido media hora después desde A Dobrada.