Miles de personas desafían a la lluvia en Vigo en la primera manifestación por la huelga general: "La vivienda no es un lujo"

Miles de personas han llenado las calles de Vigo en la primera manifestación de este miércoles, 11 de noviembre, con motivo de la huelga general por el derecho a la vivienda y unas condiciones laborales dignas impulsada por los Sindicatos de Inquilinas y respaldada por las principales organizaciones sindicales.

La convocatoria de UGT y CC.OO. ha reunido a miles de personas en el punto de partida, el cruce de Vía Norte con Urzaiz, que han desafiado a las malas condiciones meteorológicas y han convertido a los paraguas en otros de los grandes protagonistas de la jornada.

La secretaria general de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, y su homólogo de UGT, Cristóbal Medeiros, han respaldado la manifestación que consideran el "colofón" de las movilizaciones desarrolladas durante las últimas semanas tras el desahucio de Maricarmen.

Pérez ha destacado que la noche transcurrió de forma "tranquila" y ha asegurado que la mayoría de las empresas gallegas permanecieron cerradas, aunque ha criticado algunas actuaciones policiales que considera "excesivas". Además, ha defendido el derecho a la protesta recordando que "la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en las calles".

Por su parte, Medeiros ha respondido a las críticas de Santiago Abascal y de Isabel Díaz Ayuso hacia los sindicatos, reivindicando la importancia de la "lucha obrera" para garantizar "dignidad, techo y salarios dignos".

Respaldo político a la huelga

La movilización también ha contado con la presencia del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha vinculado las reivindicaciones de la huelga con las elecciones del 29 de noviembre, asegurando que ambas citas plantean una elección entre "derechos o recortes". Además, ha defendido que la huelga general es "legal y legítima" y considera oportuno el momento en el que tiene lugar.

Besteiro ha estado acompañado por otros representantes socialistas, entre ellos Abel Losada, Carmela Silva y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El regidor vigués ha destacado la importancia de las demandas relacionadas con la vivienda, las pensiones, el empleo y los salarios, y ha defendido que el crecimiento económico debe beneficiar al conjunto de la ciudadanía.

Para Caballero, esta huelga general "es una llamada de atención, una reflexión de todo el país para seguir avanzando de forma global y colectiva" sobre la que tienen que tomar nota "los grupos políticos".

También ha participado el portavoz de Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López, que ha reclamado medidas contra la especulación inmobiliaria y las políticas de vivienda del PP. Entre sus propuestas ha señalado un mayor control de las viviendas turísticas, la prórroga de los contratos de alquiler y el incremento de la vivienda de promoción pública.

Hasta Praza da Estrela

A las 11:30 se ha puesto en marcha la manifestación que ha descendido Urzaiz y Colón y ha desembocado en la Praza da Estrela, al lado de la delegación de la Xunta de Galicia, todo bajo una intensa lluvia que no ha parado de caer durante todo el trayecto, en el que se han escuchado proclamas como "qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "ser casero no es profesional" o "no son tenedores, son especuladores".

Desde los sindicatos han recordado que "la vivienda no es un lujo, es un derecho" y han incidido en que exigirán respuestas al partido que sea que gobierne tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

También han hecho un requerimiento a la Xunta y el resto de administraciones para que pongan en marcha soluciones y dejen de "echarse la culpa unos a otros".

La manifestación ha rematado en una abarrotada Praza da Estrela con el llamamiento a acudir de nuevo esta tarde, a partir de las 18:00 horas, a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas, que tendrá como punto de partida la Plaza de España.

Manifestación de CIG

Media hora después, a las 12:00 horas, ha salido desde A Dobrada la manifestación convocada por CIG bajo el lema "Galiza en loita por unha vida digna" y que ha recorrido el centro hasta la Alameda.

La marcha ha contado con una amplia participación, alrededor de 25.000 personas calculan desde el sindicato, con manifestantes que todavía salían de Vía Norte cuando la cabecera ya había alcanzado la Alameda.

La movilización ha transcurrido sin incidencias relevantes, aunque desde la organización sindical han denunciado una mayor presencia policial.

Entre los asistentes han estado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz municipal de la formación, Xabier P. Igrexas.

La central sindical reclama a la Xunta y al Gobierno central un plan de choque para hacer frente al encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda, así como medidas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y reforzar los servicios públicos.