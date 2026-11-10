Vigo inicia la recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha participado este martes en la presentación de la campaña "Cada niño un juguete 2026", impulsada por la Asociación Stop Vigo para llevar miles de regalos a los hogares de los más pequeños esta Navidad.

Acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y por el organizador de la iniciativa, Carlos Leiro, la delegada ha felicitado a los impulsores de esta campaña solidaria y ha agradecido la colaboración de entidades privadas y voluntarios.

La recogida de juguetes comenzará esta semana y finalizará en los primeros días de enero, cuando se llevará a cabo el reparto entre los niños y niñas de Vigo. "Tenemos que conseguir que todos los niños sonrían esta Navidad porque su alegría será la nuestra. Por eso, también me gustaría pedir a todos los vigueses que participen y donen", ha señalado Ortiz.

En la edición de 2025 se recogieron más de 25.000 juguetes. A lo largo de las distintas convocatorias, la cifra supera ya los 180.000 regalos donados, en colaboración con más de un centenar de asociaciones y colectivos de Galicia.