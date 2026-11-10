Despliegue de la pancarta del 25N en el Concello de Vigo. Concello de Vigo

Vigo despliega una pancarta contra el negacionismo de la violencia machista por el 25N

La fachada principal del Concello de Vigo luce desde este martes una pancarta gigante con el lema "Contra o negacionismo da violencia machista", mensaje central de la campaña municipal con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el despliegue de la lona participaron el alcalde, Abel Caballero; la primera teniente de alcalde, Carmela Silva; la concejala de Igualdad, Ana Laura Iglesias, y representantes del Consello Municipal da Muller.

La iniciativa forma parte de la programación organizada por el Concello entre el 10 y el 26 de noviembre, que este año presta especial atención a la violencia digital contra las mujeres. El calendario incluye representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, conciertos, danza y actividades de sensibilización.

Actividades por el 25N

Entre las propuestas destacan el concierto de Yoly Saa, el 12 de noviembre; las proyecciones de No estás loca, La buena hija y No estás sola: la lucha contra la Manada, entre el 16 y el 18; y las jornadas sobre violencia digital "Ocupar a palabra, habitar as redes", previstas para los días 23 y 24 en el Centro Social Afundación.

El 25 de noviembre, el Auditorio Mar de Vigo acogerá por la mañana el encuentro educativo Enlaza Vigo contra la Violencia de Género, mientras que a las 20:00 horas partirá una manifestación desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz, convocada por la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos.

La programación concluirá el 26 de noviembre con el espectáculo Virxinia, unha muller espida, en el Auditorio Municipal.