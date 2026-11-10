Trasladada una mujer de Mondariz al hospital Álvaro Cunqueiro tras arder la chimenea de su vivienda

Susto nocturno en Mondariz (Pontevedra). Una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por inhalación de humo tras arder la chimenea de su vivienda en la localidad pontevedresa.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 05:00 horas de esta madrugada y fue la propia moradora la que alertó a los servicios de emergencia. La mujer explicó que acababa de prender fuego la chimenea y se estaba propagando al techo de su casa, en Riofrío, Mondariz.

Por ello, se dio aviso a Urxencias Sanitarias 061-Galicia, a la Guardia Civil, al GES-Bomberos de Ponteareas y a los voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad de Oitavén-Tea.

Una vez terminada la intervención, los equipos de extinción explicaron que habían ardido los restos de la chimenea y la guardilla, mientras que el resto de la vivienda estaba afectada por el humo. La mujer tuvo que ser trasladada al hospital precisamente por este humo.