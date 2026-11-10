El recorte de personal en Correos "hace imposible" garantizar el voto por correo en O Val Miñor (Pontevedra)

Los recortes de personal en la plantilla de Correos en O Val Miñor "hace matemáticamente imposible" garantizar el voto por correo para las elecciones generales del 29N en esta comarca de la provincia de Pontevedra. Así lo ha denunciado este martes Comisiones Obreras (CCOO), que reclamado la "contratación urgente de refuerzos".

En concreto, la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Correos en Pontevedra ha denunciado públicamente la "insostenible situación de precariedad" que sufre la plantilla de la Unidad de Distribución de O Val Miñor. La falta de contratación de la empresa estatal ha provocado una pérdida del 45% del personal de reparto en los últimos tres años.

Por ello, CCOO alerta de que este "déficit estructural" —al pasar de 29 a 16 carteros y carteras— imposibilita garantizar la correcta tramitación de la documentación y el voto por correo de cara a las próximas Elecciones Generales. Además, también cuentan con 10 trabajadores menos destinados a las tareas de clasificación de envíos.

Desde el sindicato recuerdan que esta plantilla debe asumir la cobertura postal de un censo que ronda los 50.000 habitantes en la comarca. "Si en periodos ordinarios este volumen de población ya provoca sobrecarga laboral, acumulación de envíos y estrés, la convocatoria electoral multiplicará de forma exponencial el trabajo diario debido a los plazos legales estrictos y las garantías de trazabilidad que exige el proceso", han aseverado.

Así, han argumentado que "con las cifras de personal actuales, es matemáticamente imposible garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía de O Val Miñor y el cumplimiento de las obligaciones de Correos como operador del Servicio Postal Universal". Asimismo, rechazan que la dirección intente suplir la falta de personas con horas extraordinarias o sobrecarga física de los empleados activos.

Por todo ello, la organización sindical insta de manera urgente a la Dirección de Correos a la aprobación inmediata de un plan de contratación de refuerzo para la Unidad de Distribución de O Val Miñor, así como a la cobertura íntegra de las plazas vacantes estructurales acumuladas por jubilaciones y concursos de traslados.