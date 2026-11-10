Los profesores de la educación concertada llenan las calles de Vigo: "Acordos asinados, acordos sagrados"

Los profesores de la educación concertada de Galicia han vuelto a protagonizar este martes una nueva jornada de huelga ante los "incumplimientos" de la Consellería. En Vigo, CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG han convocado una manifestación que ha reunido a miles de docentes en el centro de la ciudad.

Se trata del tercer paro en lo que va de curso en Galicia y ya han anunciado un cuarto para el 15 de diciembre. Los profesores de la concertada han vuelto a reclamar que la Consellería de Educación cumpla con los compromisos del acuerdo y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Al grito de "Aquí está, aquí se ve, la concertada puesta en pie", los profesores partieron a las 12:00 horas de la Plaza de España. Han recorrido todo el centro olívico hasta llegar la delegación de la Xunta en Vigo en la calle Concepción Areal.

"Igual traballo, igual salario" o "A Xunta non cumpre, a Xunta non paga, a Xunta se forra coa concertada" fueron algunos de los lemas coreados por los centenares de profesores que han participado en esta marcha, que ha discurrido bajo el lema 'Reivindicacións Lexítimas. Solucións urxentes para o persoal do ensino concertado'.

Las demandas del profesorado

Los representantes de los sindicatos han exigido este lunes la convocatoria de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada y la apertura de "una negociación", según recoge Europa Press.

"Una cosa que no pasó y que tenía que pasar es la convocatoria de la Mesa Tripartita, pedimos esa convocatoria y que se abra una negociación, queremos un calendario de negociación que se nos prometió hace un año y por eso estamos aquí, porque no se cumplen las promesas", aseveró José Antonio Míguez, de UGT.

Los sindicatos, además, han recriminado al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que intente "enfrentar" al profesorado de la enseñanza concertada con los de la pública.

"No reclamamos privilegios, sino que se nos escuche, se nos tenga en cuenta y se cumplan los compromisos que debería haber por parte de la Consellería porque nuestra situación laboral cada vez es peor y con menos medios", explicó la representante de USO, Inés García.

"Queremos dejar constancia de que esto es un conflicto laboral y la Xunta pretende desviar la atención, se está incumpliendo un acuerdo firmado y publicado en el DOG, el PP es experto en ningunear los derechos de la clase trabajadora", añadió por su parte Chema Pita, de CC.OO.

Servicios mínimos

La Consellería de Educación, por otro lado, ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga.

La normativa establece la presencia de la dirección o de un miembro del equipo directivo que la sustituya, junto con un subalterno o subalterna por cada centro educativo, así como la cobertura mínima del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario.