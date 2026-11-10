Diez meses de cárcel por insultos racistas a una menor en un bus de Vigo: "Parece que voy en patera"

Un hombre ha aceptado 10 meses de prisión por insultar a una menor que viajaba en el mismo bus urbano que él en Vigo, y por proferir expresiones como "parece que voy en una patera". Estaba acusado de un delito contra los derechos fundamentales y contra la integridad moral.

Así se ha acordado en una vista de conformidad celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, en la que el acusado, Francisco José R.P., se ha reconocido autor de los hechos.

Según se recoge en el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 4 de agosto de 2025 cuando el procesado y la víctima viajaban a bordo de la línea 11 de autobús urbano de Vigo.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a proferir insultos hacia la joven, que era menor y a la que no conocía previamente. En voz alta, para que pudiesen oírlo todos los usuarios, la insultó reiteradamente por su color de piel, diciendo que parecía que viajaba "en una patera" y amagando con "llamar a la policía" por tener que "viajar en estas condiciones".

Tras apearse del autobús, continuó insultando a la joven mientras la señalaba con el dedo.

El Ministerio Público pedía inicialmente la pena de año y medio de prisión, pero tras el acuerdo, el acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado 10 meses de cárcel, además del pago de una multa de 1.080 euros.

También se le ha impuesto durante 4 años y 4 meses la inhabilitación para ejercer oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, y deberá indemnizar a la víctima en 2.000 euros por los daños morales.

La pena de prisión ha quedado suspendida durante 3 años, a cambio de que el procesado no delinca en ese tiempo y se someta a un programa de igualdad de trato, no discriminación y prevención de comportamientos violentos.