Imagen de archivo de Santi Mina saliendo de la Audiencia de Almería tras comparecer por sorpresa en persona ante el tribunal. Europa Press

La Audiencia de Almería inicia los trámites para que el excéltico Santi Mina cumpla su condena

La Audiencia Provincial de Almería ha iniciado los trámites para ejecutar la condena de cuatro años de prisión impuesta al exfutbolista del Celta Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido contra una mujer en julio de 2017, en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca de Mojácar (Almería).

Según un auto fechado el 19 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha concedido diez días a las partes para presentar alegaciones sobre las condiciones de cumplimiento de la pena.

La resolución también contempla la ejecución de la orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante 12 años, además del pago de una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

El procedimiento llega después de que el Tribunal Supremo confirmase en septiembre la condena, rechazando tanto el recurso de la defensa, que alegaba una interpretación errónea del consentimiento, como el de la víctima, que solicitaba una pena mayor.

El alto tribunal consideró acreditado que Mina realizó actos sexuales sin consentimiento, aunque descartó la existencia de violencia o intimidación.

Santi Mina se encuentra actualmente sin equipo. El Celta de Vigo rescindió unilateralmente su contrato en agosto de 2023, tras conocerse la sentencia condenatoria.