Amnistía Internacional pide evitar "cargas policiales desproporcionadas" durante la huelga del 11N en Vigo

Amnistía Internacional Galicia pide que se garantice el derecho a la protesta pacífica durante las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga general del 11 de noviembre ante el aumento y la reiteración de cargas policiales "desproporcionadas contra manifestaciones pacíficas".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber de respetar, facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, incluidas las acciones de desobediencia civil pacífica", señala Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional en Vigo.

En este sentido, reclama al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al nuevo subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago que permitan el desarrollo de las movilizaciones sin limitaciones indebidas, eviten el uso ilegítimo de la fuerza y garanticen que la actuación policial facilite la protesta "y no sea un elemento disuasorio o represivo de la movilización ciudadana".

En una carta remitida este lunes a las autoridades, Amnistía Internacional también exige que la Policía respete las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y que no utilice pelotas de goma, debido al riesgo de provocar lesiones graves y a su carácter indiscriminado e impreciso. Asimismo, reclama que cualquier denuncia por abusos policiales, como el uso excesivo de la fuerza u otras prácticas ilegales, sea objeto de una investigación independiente y exhaustiva, y que se garantice la protección de quienes denuncien estos hechos.

Mejorar el acceso a vivienda

La organización traslada también sus reivindicaciones a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, ante su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada.

"Es imprescindible que la Xunta, como administración pública con competencias en la materia, adopte medidas urgentes, eficaces y ambiciosas para garantizar el derecho humano a la vivienda, con especial atención a las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad", defiende la portavoz local.