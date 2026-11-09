Los trabajadores de Vitrasa denuncian retrasos "inasumibles" y amenazan con movilizaciones en Vigo

Imagen de un autobús de Vitrasa llegando a una parada este lunes en Vigo. Treintayseis

El comité de empresa de Vitrasa ha denunciado los retrasos "inasumibles" que acumulan las líneas de autobús urbano de Vigo debido a unos horarios que considera "obsoletos" e "imposibles" de cumplir. Los representantes de los trabajadores advierten de que, si la concesionaria no adopta medidas, podrían convocar movilizaciones coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

En un comunicado, el comité asegura que lleva años reclamando una actualización de las frecuencias y los tiempos de recorrido, sin que la empresa haya atendido sus peticiones. Según denuncian, Vitrasa ha justificado su negativa con diferentes argumentos a lo largo de los últimos años, desde la pandemia y la caída de viajeros hasta el proceso de renovación de la concesión municipal.

"En este momento, la excusa es que está paralizado el concurso de la nueva concesión y que, sin saber si va a ser Vitrasa la próxima gestora, no van a acometer cambios en los horarios", critican los representantes sindicales.

Menos buses y más viajeros

El comité sostiene que el aumento del número de usuarios, unido a la reducción de autobuses en circulación, ha agravado los problemas del servicio. Una situación que, según explican, no solo repercute en los tiempos de espera de los pasajeros, sino también en las condiciones laborales de los conductores.

Los trabajadores aseguran que los retrasos provocan que los horarios anunciados al público no se cumplan y que el personal no pueda disfrutar del descanso mínimo legal durante su jornada.

Ante este escenario, el comité advierte de que la llegada de la Navidad, uno de los periodos de mayor afluencia de visitantes y tráfico en Vigo, podría complicar todavía más el funcionamiento del transporte urbano.

Tras solicitar varias reuniones con la dirección de Vitrasa sin obtener respuesta, los representantes sindicales no descartan iniciar movilizaciones para exigir soluciones antes del encendido de las luces navideñas.