El Concello invita al Celta a la reunión con Deputación y Xunta para que Vigo sea sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este lunes que ha recibido la carta del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, en el ente provincial acepta la reunión propuesta por el regidor olívico sobre la candidatura de Balaidos como sede del Mundial 2030. Además, Caballero ha invitado a la presidenta del Celta, Marián Mouriño, a participar en este encuentro institucional.

"Tardó bastante en contestar, parece que no tenía ninguna prisa", ha criticado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. El alcalde considera que el tono de la misiva provincial es "de poner problemas": "No es una carta entusiasta de 'qué bien que vamos a ser mundialistas'. No se alegran nada".

El regidor socialista ha recalcado que Concello, Deputación y Xunta paguen a tercios la reforma de Tribuna, que permitiría a Balaidos alcanzar los 43.000 aficionados de aforo y cumplir con los requisitos de la FIFA. En concreto, Caballero reclama 7,2 millones anuales durante los próximos cuatro años a cada administración para ejecutar la obra.

"El estadio es lo más importante porque es lo que viene a ver la FIFA ahora", ha añadido el alcalde, recordando que el ente federativo realizará una visita a lo largo de los próximos meses en la ciudad olívica. "La FIFA quiere saber cómo está el campo y cómo se va a pagar", ha incidido, asegurando que Xunta y Deputación "no parecen tener mucho entusiasmo en pagar".

Ahora bien, Caballero ha asegurado que no tiene ninguna comunicación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que confirme cuándo va a visitar el templo celeste la FIFA. "Lo conozco a través de la prensa", ha recalcado, criticando que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, retrasó dos años el proyecto olívico.

Por último, el regidor ha anunciado que ha invitado a la presidenta del Celta, Marián Mouriño, a participar en la reunión propuesta por el gobierno local a Deputación y Xunta para llegar a un acuerdo de colaboración de cara a convertir Vigo en sede del Mundial 2030. "Creía conveniente que asistiera el Celta", ha concluido.