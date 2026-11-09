Camino a la huelga general por la vivienda en Vigo: manifestaciones, horarios y quién las promueve

Los sindicatos y los colectivos por la vivienda de la ciudad apuran los últimos detalles para la huelga general por vivienda, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre. Vigo volverá a demostrar su fuerza asociativa con tres manifestaciones, que recorrerán el centro de la ciudad por una vivienda y un salario digno.

Los principales sindicatos de Galicia, CCOO, UGT y CIG, han llamado en las últimas semanas a secundar el paro de 24 horas impulsado por los Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid y que falleció 14 días en el hospital Gregorio Marañón.

La huelga general es el resultado del movimiento estatal que ha cruzado las plazas de todo el territorio peninsular e insular, en las que se han establecido diversas acampadas por la vivienda. En Vigo, los acampados llevan en la Plaza de Compostela desde el pasado 12 de noviembre, con más de 70 tiendas.

Todos los sindicatos con presencia en Vigo, la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, Vivenda Xa, la acampada y el resto de colectivos sensibilizados ante la crisis habitacional protagonizarán una manifestación unitaria que saldrá desde la Plaza de España a las 18:00 horas.

"Subíronnos o alugueiro, botáronnos dos barrios e converteron as nosas casas nun negocio. O 11N non traballamos, non mercamos", afirma en una publicación de Instagram el Sindicato de Inquilinas de Vigo, que recalca que "non é unha manifestación: é unha folga xeral pola vivenda".

El Sindicato de Inquilinas promueve la marcha unitaria e incide en que el 11 de noviembre "paramos o traballo, os coidados e o consumo, e enchemos as prazas". "Que se note quen sostén este país e quen vive del", añaden para animar a los vigueses y a las viguesas a "tomar" las calles de su ciudad.

CCOO y UGT

Pese a participar en la manifestación unitaria, los sindicatos de clase estatales y la CIG han convocado sendas manifestaciones para demostrar su poder de convocatoria. En el caso de CCOO y UGT, han llamado a los ciudadanos a marchar por la vivienda desde el cruce de Vía Norte con Urzaiz a las 11:30 horas.

Este será su acto central en Galicia, aunque ambos sindicatos también han colaborado para impulsar manifestaciones en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Viveiro, Lugo, Ourense, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Discurrirán bajo el lema 'Que a vivenda non se coma a túa nómina. Salarios, vivenda, prezos'.

CIG

La CIG también ha emplazado a la clase trabajadora a visibilizar el paro de 24 horas asistiendo masivamente a las marchas, bajo el lema 'Galiza en loita por unha vida digna'. En total, han convocado un total de 17 movilizaciones por todo el territorio durante la huelga general del 11 de noviembre.

La central nacionalista demanda medidas "contundentes" para paliar el encarecimiento de la vivienda, la pobreza salarial, la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y la degradación de los servicios públicos "mentes o grande capital continúa a obter beneficios extraordinarios".

La manifestación de la CIG en Vigo partirá a las 12:00 horas del cruce de A Doblada. También han organizado marchas en A Coruña, Carballo, Cee, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Santiago de Compostela, Ribeira, Ferrol, As Pontes, Lugo, Burela, Monforte de Lemos, Ourense, O Barco de Valdeorras y Verín.