Vigo destina 6.070 euros a ayudas al alquiler para familias vulnerables: "Evitamos 15 desahucios"

El Concello de Vigo ha aprobado 46 nuevas ayudas de emergencia por un valor de 12.807 euros destinadas a familias y personas en situación de vulnerabilidad. De ellas, 19 se concederán para alimentación, con una partida de 6.270 euros, y otras 15 para el pago del alquiler de vivienda, por valor de 6.070 euros.

También se han aprobado nueve ayudas para el pago de la luz y otras correspondientes a distintos conceptos.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado la importancia de estas ayudas para garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía y ha señalado que las ayudas destinadas al alquiler han permitido evitar 15 desahucios en esta última convocatoria.

El regidor también ha hecho balance de las prestaciones concedidas desde enero de este año. En total, el Concello ha destinado cerca de 800.000 euros a ayudas de emergencia, de las que se han beneficiado 6.670 personas. De ellas, en materia de vivienda se han concedido 1.060 prestaciones, por un importe conjunto de 432.000 euros. Caballero ha asegurado que estas ayudas han permitido evitar otros tantos desahucios.