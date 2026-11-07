La Diputación de Pontevedra acepta reunirse con Caballero: "Vigo no puede perder el Mundial"

La Diputación de Pontevedra acepta reunirse con Abel Caballero para abordar la posibilidad de que Vigo sea sede del Mundial de Fútbol 2030. Así lo ha comunicado el presidente provincial, Luis López, en una carta remitida al alcalde. "Vigo no puede perder el Mundial", asegura López en su carta.

Eso sí, antes de la reunión, el presidente provincial exige que "tanto los ciudadanos como los colaboradores institucionales conozcan con todo detalle en qué estado técnico y de contratación se encuentra cada una de las instalaciones e iniciativas incluidas en la candidatura". "No solo la nueva reforma del estadio municipal de Balaídos, sino todas aquellas que exige la FIFA para garantizar la selección de Vigo como sede", insiste.

Se trata del tercer agente que busca el regidor vigués para avanzar en su propuesta de financiación a tres bandas de la reforma del estadio de Balaídos de cara a la cita mundialista. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también aceptó reunirse con Caballero esta semana.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, reafirmó el compromiso del organismo con la candidatura de Vigo. "El apoyo provincial es inequívoco. Solo queda conocer los proyectos, los plazos y el plan de acción del Concello de Vigo", insistió.

En este sentido, Sánchez reivindica que la ciudadanía viguesa tiene "derecho" a conocer los proyectos antes que la FIFA, por lo que insta a Caballero a celebrar la reunión la próxima semana habiendo previamente remitido la documentación al organismo provincial.

"Solicitamos la documentación en noviembre de 2025 pero todavía no la ha enviado, solo ha remitido dos páginas que recogen inversiones millonarias", critica la vicepresidenta de la Diputación.

Un proyecto de 107,5 millones

Según el resumen económico del convenio para la candidatura de Vigo al Mundial 2030, al que ha tenido acceso Treintayseis, el proyecto contempla una inversión total de 107.548.994 euros, que el Concello propone repartir a partes iguales con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

Cada administración asumiría así una aportación de 35,85 millones de euros entre 2026 y 2030.

La mayor partida corresponde a la nueva grada de Tribuna de Balaídos, presupuestada en 86,72 millones de euros. El documento también reserva 11,73 millones para otras infraestructuras deportivas, entre ellas campos y centros de entrenamiento, y 9,1 millones para obligaciones vinculadas a la organización del Mundial.

Esta última cantidad incluye 3,5 millones para el equipo organizador, medios y seguros; 2,1 millones para un programa de 2.000 voluntarios y otros 3,5 millones destinados a actuaciones en la ciudad, como zonas para aficionados, aparcamientos y servicios.

El calendario económico concentra la mayor parte de las aportaciones en 2028 y 2029. Para esos dos ejercicios se prevén inversiones conjuntas de 40,67 y 45,33 millones de euros, respectivamente, mientras que el Concello ya contabiliza 2,82 millones correspondientes a las obras preliminares de modificación de colectores.

La propuesta también establece que, si el Gobierno central decidiese contribuir a la financiación de los estadios, se reducirían las aportaciones previstas para las administraciones implicadas.