El aeropuerto de Vigo prohíbe el acceso de vehículos particulares a la terminal: cambios y limitaciones

A partir del 9 de noviembre el Aeropuerto de Vigo restringirá la circulación de vehículos particulares por la carretera situada frente al edificio terminal, debido a las obras de adecuación de los accesos al aeropuerto. La restricción se mantendrá hasta comienzos de 2027.

Los usuarios que acudan al aeropuerto en vehículo privado deberán acceder a través del aparcamiento público y usar el acceso peatonal subterráneo que comunica el parking con la terminal. Si el vehículo no permanece más de quince minutos entre el acceso y la salida no tendrá que abonar ningún importe.

Esta restricción no afectará a taxis ni autobuses, que podrán continuar circulando por el exterior del edificio y acceder a las zonas habilitadas para recogida y bajada de pasajeros.

Restricciones de acceso Aena

Este cambio temporal en la circulación frente a la terminal se debe a la realización de obras de adecuación de los viales exteriores de la terminal, que incluyen la renovación del firme y la señalización horizontal, así como actuaciones sobre el drenaje y las redes de abastecimiento de agua y protección contra incendios. La obra, que fue adjudicada por 364.114 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se ha planificado en parte en horario nocturno y con la menor duración posible para minimizar el impacto en el servicio al pasajero.