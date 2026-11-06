Trabajadoras de Bimba y Lola denuncian "salarios de miseria" en su almacén logístico de Mos (Pontevedra)

El comité de empresa de Bimba y Lola Logística ha denunciado la situación en la que se encuentran las trabajadoras del almacén central de la compañía textil, ubicado en Mos (Pontevedra), debido a los "salarios de miseria" que perciben, por lo que planean movilizaciones.

En un comunicado remitido a Europa Press, las empleadas han informado de que hace ya cinco meses trasladaron a la dirección de la empresa un pacto de mejoras laborales que contemplase también una subida de sueldos.

"Aún no nos han respondido a la propuesta y cuando preguntamos, siempre aseguran que se está perfilando, así que si no hay un cambio de actitud, convocaremos movilizaciones", han señalado desde la representación sindical, presidida por la CIG.

Según explica el comité, este pacto pretende "dignificar" las condiciones económicas y laborales de la plantilla, integrada por 153 personas adscritas al convenio estatal del textil, por lo que una parte importante recibe un salario mensual equivalente al sueldo mínimo interprofesional (SMI).

La propuesta ofrecida por los sindicatos incluía también una mejora del descanso semanal y de las categorías profesionales, ya que en la actualidad hay en la empresa personal con 20 años de antigüedad que sigue siendo auxiliar.

El comité ha apuntado hacia la "indignación" y el "malestar" de los trabajadores por la falta de respuesta de Bimba y Lola, que el año pasado contabilizó un beneficio neto de 8 millones de euros, "lo que supone multiplicar por cinco los 1,5 millones que ganó en 2024".