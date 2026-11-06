El Plan de Vivienda Vive Vigo cuenta con una dotación inicial de 700.000 euros Más información: Alta demanda para las viviendas asequibles de Vigo: más de 1.400 solicitudes para 67 pisos

Ya es oficial: la ayuda de hasta 20.000 euros para reformar tu vivienda y destinarla a alquiler asequible en Vigo

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge la convocatoria del primer programa municipal para movilizar viviendas vacías en la ciudad de Vigo, el Plan de Vivienda Vive Vigo. La iniciativa cuenta con una dotación inicial de 700.000 euros, ampliable, y permitirá presentar solicitudes hasta el 20 de noviembre de 2027.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde, Abel Caballero, ha explicado que Vigo cuenta con aproximadamente 12.800 viviendas vacías y que el objetivo es incorporar parte de ellas al mercado del alquiler a precios asequibles, con el Concello como intermediario entre propietarios e inquilinos.

La principal particularidad del programa es que el Concello acordará un precio de alquiler con el propietario y se hará cargo de gestionar el arrendamiento. Además, garantizará el pago mensual de la renta al dueño, aunque la vivienda no esté alquilada. El requisito para optar a la ayuda es que los propietarios deberán ceder sus inmuebles durante un periodo de cinco años, tras el cual el Concello se compromete a devolverlos en las mismas condiciones en las que fueron entregados o incluso mejores.

En cuanto a las condiciones para los inquilinos, el regidor ha explicado que ninguna familia tendrá que destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Si la renta supera ese porcentaje, el Concello de Vigo asumirá la diferencia. "Garantizamos que no suban los alquileres en toda la ciudad", celebró.

El programa también contempla ayudas de hasta 20.000 euros a fondo perdido para los propietarios que necesiten realizar reparaciones en sus viviendas o adquirir electrodomésticos antes de incorporarlas al mercado del alquiler. De este modo, los dueños podrán ceder la gestión de sus inmuebles al Concello, que se encargará de todo el proceso de arrendamiento, incluidos el cobro y el pago mensual de las rentas.