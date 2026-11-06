Luz verde a la tramitación de un nuevo ámbito industrial frente al Alcampo de la Avenida de Madrid, en Vigo

La Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo iniciará el martes un expediente para desarrollar un nuevo ámbito en la zona de Gándarón, cerca de la Avenida de Madrid, que tendrá un 60 % de uso industrial y un 40 % de uso terciario. El plazo de ejecución será de seis años.

En declaraciones remitidas a los medios, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que se iniciará la tramitación de un plan especial para una superficie de unos 91.000 metros cuadrados. "A partir de este momento ya empezaremos a recabar los informes de los servicios municipales pertinentes para avanzar en el proceso con la máxima premura. Muy buena noticia para Vigo, la generación de suelo industrial y de suelo terciario", ha proclamado.

Por otra parte, Caballero también ha anunciado que el gobierno aprobará el proyecto para hacer un aparcamiento para la Asociación de Vecinos de Cabral en Becerreira.

Así, ya se ha iniciado el expediente de expropiación de dos parcelas enfrente del Centro Cultural y Recreativo para hacer ese aparcamiento público. Se actuará en una superficie de 1.520 metros cuadrados para crear 50 plazas de aparcamiento.