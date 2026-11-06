Decenas de personas reclaman en Vigo el derecho a una vivienda digna: "La situación solo empeora"

Docenas de personas se han concentrado este viernes frente al Marco para reclamar el derecho a una vivienda digna. La concentración, organizada por la plataforma Alianza Pola Vivenda y originalmente fijada para el 30 de octubre, fue pospuesta una semana en solidaridad con las víctimas del accidente de tren de Urda.

En concreto, exigen a la Xunta y al Concello de Vigo que declaren la ciudad como zona de mercado residencial tensionado para poder aplicar el control de los precios del alquiler y combatir directamente la especulación; que frenen los pisos turísticos mediante una moratoria en todo el municipio.

También piden que garanticen que ninguna persona en situación de vulnerabilidad afectada por un desahucio se quede sin una alternativa habitacional; que impulsen soluciones reales, marcos legislativos y políticas públicas para colectivos vulnerables e invisibilizados que garanticen su protección y acompañamiento integral frente a los abusos, la persecución por motivos de racialización, la xenofobia, la LGTBIfobia y cualquier otra forma de discriminación en el sector inmobiliario; y que apliquen un plan con perspectiva de género para acabar con el sinhogarismo y el chabolismo.

Por otra parte, demandan paralizar los Proyectos de Interés Autonómico de Lavadores y buscar ubicaciones que no expulsen al vecindario ni eliminen los usos agrícolas tradicionales. También apuestan por una consulta en profundidad con las comunidades afectadas y por distribuir la vivienda pública por los distintos barrios de la ciudad.

Además, exigen crear "de inmediato" un parque público de vivienda a partir de los inmuebles existentes, movilizando las viviendas vacías mediante elevados gravámenes a los multipropietarios y recuperando las viviendas de fondos de inversión y bancos.