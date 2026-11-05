Vitaxi y Radio Taxi Vigo, dos entidades independientes: estas son las claves para diferenciarlas

En marzo de 2026 nació en Vigo Vitaxi, una plataforma que ofrece un servicio integral al sector del taxi de la ciudad. Su objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales mediante herramientas de gestión que permitan mejorar las condiciones del servicio y aumentar su rentabilidad.

La plataforma cuenta con un software específico para la gestión de flotas de taxis y ofrece soluciones integrales de movilidad, gestión y administración. Entre sus servicios figuran la recepción y gestión de llamadas, la distribución de la carga de trabajo y el seguimiento de los clientes ausentes. Todo ello, a través de tecnología y herramientas orientadas a optimizar el servicio de transporte.

En el desarrollo de su actividad, Vitaxi ha negociado y formalizado contratos individuales con taxistas autónomos y clientes, con independencia de Radio Servicio, S.A. Estas relaciones contractuales son propias de la plataforma y se enmarcan en la actividad que Vitaxi venía desarrollando.

Es importante destacar que Vitaxi y Radio Servicio, S.A., sociedad que opera bajo la marca Radio Taxi Vigo, son entidades independientes y sin vinculación societaria. Ambas cuentan con estructuras de gestión y organización propias y diferenciadas, distintos socios, administradores y domicilios sociales.

Beneficios para el cliente

En el caso del cliente, además de los números de teléfono y del WhatsApp para contratar el servicio del taxi, tendrá a su disposición la app Move by Taxi que ofrece desde la geolocalización del vehículo que prestará el servicio hasta la posibilidad de pagar directamente desde el teléfono. Vitaxi operará a través de dos teléfonos, el 986 27 28 29 y el 986 06 07 07, WhatsApp y la app Move by Taxi.

En el caso del precio, las tarifas en Vigo están reguladas por el Concello, por lo que, en caso de existir una estimación del precio del recorrido, será acorde con lo marcado por la ley. Además, próximamente comenzarán a ofrecerse descuentos y promociones destinados a los usuarios de la plataforma.