Detenido uno de los encapuchados que destrozaron el coche de un joven en Cangas al grito de "maricón"

La Guardia Civil detuvo en las últimas horas a uno de los cinco encapuchados que presuntamente persiguieron y destrozaron el coche de un joven en Cangas (Pontevedra) a gritos de "rojo de mierda, maricón".

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando un joven interpuso una denuncia, indicando que él iba en su coche cuando notó que otro vehículo lo perseguía con cinco personas encapuchadas en su interior.

En un momento dado, paró el vehículo, cogió una mochila con un ordenador dentro y trató de escapar corriendo, siendo perseguido. Por ello, tuvo que soltar finalmente la mochila ya que casi lo habían alcanzado.

Cuando pudo volver, su mochila había desaparecido y su coche había sufrido múltiples daños, con varios faros rotos y el espejo retrovisor inservible.

La Guardia Civil inició una investigación y este miércoles detuvo a uno de los presuntos autores, que pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos investigado por un delito de odio.

"Rojo de mierda"

El Colectivo O Morrazo Antifascista ha denunciado también estos hechos, asegurando que el joven se dirigía a su casa cuando varios encapuchados armados con porras le gritaron: "Rojo de mierda, maricón. Hijo de puta. Te vamos a reventar".

"Consideramos que esto no es un hecho aislado, sino que se trata de una agresión fascista perpetrada por un grupo de neonazis a una persona por su militancia política y social dentro de la comarca", han criticado, por lo que han convocado una concentración este sábado, día 7 de noviembre, a las 19.30 horas en el Ayuntamiento para condenar estos hechos.