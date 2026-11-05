Caballero insiste en el modelo a tercios para que Vigo sea sede del Mundial: reclama 36 millones a Xunta y Diputación

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que se comprometan a financiar la reforma de Balaídos para garantizar que la ciudad pueda ser una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030 y alcanzar un aforo de 40.000 espectadores.

El regidor propone un modelo de financiación a tercios y pide a ambas administraciones una aportación conjunta de nueve millones de euros anuales durante cuatro años, lo que supondría un total de 36 millones. Caballero insiste en este modelo de financiación y asegura que es el principal asunto pendiente para que la candidatura viguesa pueda superar el proceso de evaluación de la FIFA.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero ha asegurado que ha vuelto a enviar cartas a ambos dirigentes para solicitar una reunión "urgentemente" y abordar la financiación del proyecto. Según ha explicado, la FIFA está realizando visitas a las ciudades candidatas y actualmente se encuentra en San Sebastián. Con todo, todavía no hay fecha confirmada para la visita del organismo a Vigo.

El regidor ha defendido su postura asegurando que la ampliación de Balaídos no responde únicamente a las exigencias del Mundial 2030, sino que permite mayor capacidad en los partidos del Celta. "El campo no es solo para el Mundial", ha recalcado.

Un proyecto de 107,5 millones

Según el resumen económico del convenio para la candidatura de Vigo al Mundial 2030, al que ha tenido acceso Treintayseis, el proyecto contempla una inversión total de 107.548.994 euros, que el Concello propone repartir a partes iguales con la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

Cada administración asumiría así una aportación de 35,85 millones de euros entre 2026 y 2030.

La mayor partida corresponde a la nueva grada de Tribuna de Balaídos, presupuestada en 86,72 millones de euros. El documento también reserva 11,73 millones para otras infraestructuras deportivas, entre ellas campos y centros de entrenamiento, y 9,1 millones para obligaciones vinculadas a la organización del Mundial.

Esta última cantidad incluye 3,5 millones para el equipo organizador, medios y seguros; 2,1 millones para un programa de 2.000 voluntarios y otros 3,5 millones destinados a actuaciones en la ciudad, como zonas para aficionados, aparcamientos y servicios.

El calendario económico concentra la mayor parte de las aportaciones en 2028 y 2029. Para esos dos ejercicios se prevén inversiones conjuntas de 40,67 y 45,33 millones de euros, respectivamente, mientras que el Concello ya contabiliza 2,82 millones correspondientes a las obras preliminares de modificación de colectores.

La propuesta también establece que, si el Gobierno central decidiese contribuir a la financiación de los estadios, se reducirían las aportaciones previstas para las administraciones implicadas.