Caballero carga contra la Xunta por el agua regenerada: "Es una sinvergonzonería tardar 4 años en responder"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado la demora de la Xunta de Galicia en responder a la solicitud municipal para utilizar agua regenerada procedente de la depuradora en las labores de baldeo de las calles. Según ha explicado, el Concello presentó esta petición en agosto de 2022 y no ha recibido una respuesta hasta ahora, más de cuatro años después.

El regidor ha detallado que la contestación del Gobierno gallego exige al Concello elaborar un plan de gestión de aguas regeneradas, un requisito que, según ha señalado, no existía cuando se presentó la solicitud. Además, ha recordado que el Concello ya había enviado documentación adicional requerida durante la tramitación.

"Pasaron cuatro años y dos meses y nos responden para pedir más documentación. Es una sinvergonzonería política", ha reprochado Caballero. Asimismo, el alcalde ha señalado que la Xunta ha dado al Concello un plazo de 15 días para aportar este nuevo documento

En este sentido, Caballero ha acusado al Gobierno gallego de obstaculizar la gestión municipal del abastecimiento de agua. "Es la Xunta de Galicia trabajando contra Vigo, haciendo todo lo posible para que Vigo tenga problemas de agua", ha afirmado.

El regidor ha ido más allá y ha considerado que la demora no responde a una simple negligencia, sino a un "ataque continuo contra esta ciudad". También ha responsabilizado al Partido Popular de estos obstáculos y ha reprochado a la formación en Vigo que no critique la actuación de la Xunta.