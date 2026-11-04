Miles de vigueses salen a la calle para reclamar la "reconstrucción" del Área Sanitaria: "Non se vende"

Miles de vigueses han salido este miércoles a la calle bajo el lema "Reconstruir a área sanitaria de Vigo" para reclamar una sanidad pública con más recursos y denunciar la situación que atraviesa el área sanitaria. "Es posible tener otra sanidad pública. No es una utopía", ha defendido el portavoz de SOS Sanidade Pública en el Área Sanitaria de Vigo, Manuel González Moreira.

González Moreira ha alertado del deterioro de la sanidad en la ciudad, donde, según ha señalado, un hospital privado atiende a 100.000 personas, mientras que el Álvaro Cunqueiro funciona en unas instalaciones por las que el sistema sanitario público está "de alquiler". "A Área Sanitaria de Vigo enfróntase a un colapso estrutural derivado dun modelo de privatización e recorte de capacidade que esixe unha reconstrución orzamentaria inmediata", ha lamentado.

La marcha ha partido de la plaza de España a las 19:00 horas y ha recorrido distintas calles de la ciudad entre consignas en defensa de la sanidad pública. Durante el recorrido se han escuchado proclamas como "Rueda atende, a Sanidade de Vigo non se vende", "Poñede a Rueda na lista de espera" y "Sanidade pública e gratuíta".

La movilización ha contado con el respaldo del Concello de Vigo, el BNG y el Frente Amplio. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya había expresado su apoyo a la convocatoria esta semana. "Yo apoyo esa convocatoria, porque lo que está sucediendo con la sanidad en esta ciudad es insoportable", afirmó. En concreto, criticó el "aumento imparable" de las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas de atención especializada.

Antes del inicio de la marcha, la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, también ha defendido el respaldo municipal a la protesta y ha criticado el "maltrato" de la Xunta a Vigo. "Somos la única ciudad de Galicia que tiene un hospital privado con el que se está enriqueciendo un fondo de inversión", ha lamentado. Asimismo, ha cuestionado las listas de espera "interminables", que, en su opinión, "se tienen que acabar ya".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha participado en la manifestación para reclamar una sanidad pública con más recursos y mejores condiciones para los profesionales. "La sanidade es una de las áreas más maltratadas por el gobierno popular, que está jugando con la vida de la gente en favor de los intereses de determinadas empresas", ha denunciado. En este sentido, ha criticado que Vigo se haya convertido en la "zona cero" de la privatización sanitaria.

Por último, la líder de Sumar en Vigo y cabeza de lista del Frente Amplio, Gloria Alonso, ha advertido de que la sanidad viguesa atraviesa un momento de "insostenibilidad completa". "La sanidad es un derecho individual que debe ser público y estar garantizado", ha defendido.