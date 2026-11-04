Caballero insiste en que Vigo está en "emergencia" por falta de agua: "Solo tenemos para 22 días"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a advertir este miércoles de que la ciudad dispone de reservas suficientes para garantizar agua de calidad óptima durante solo 22 días y ha exigido a la Xunta de Galicia que adopte medidas inmediatas ante la situación de sequía.

El regidor ha respondido así a las declaraciones realizadas el martes por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, quien calificó la situación de "preocupación", pero no de emergencia.

"Estamos en una situación extrema, límite, porque a día de hoy hay agua con calidad óptima para 22 días", ha señalado Caballero, que considera insuficiente la respuesta del Gobierno gallego y reclama reducir de forma inmediata el caudal ecológico para prolongar las reservas disponibles.

Riesgos para el área de Vigo

El alcalde ha advertido de que los problemas de abastecimiento no afectan únicamente a Vigo, sino también a municipios como Cangas, Moaña, Redondela, Mos, Nigrán y Baiona. Sobre este último, ha asegurado que depende actualmente del suministro vigués para mantener el servicio.

"Baiona estaría seca si no fuera por Vigo", ha afirmado, destacando el papel de las infraestructuras municipales en el abastecimiento de buena parte del área metropolitana.

Caballero también ha puesto el foco en la previsión de lluvias para el próximo fin de semana, aunque ha criticado que la Xunta, según su versión, se limite a esperar a que cambie la situación meteorológica.

Críticas a la Xunta

El regidor ha recordado que el Concello lleva desde julio recomendando un consumo responsable de agua para preservar las reservas y evitar restricciones más severas.

En este sentido, ha acusado a la Xunta de no haber ejecutado las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro durante periodos prolongados de sequía y ha insistido en que la situación actual requiere medidas urgentes.

"En el momento en el que estamos, tenemos agua garantizada de óptima calidad solo para 22 días. Y el señor Rueda ante esto dice que solo está preocupado. Estamos en emergencia, claro que estamos en emergencia", ha concluido.